Войска РФ обстреляли село в Краматорском районе

Оккупанты днем ​​14 ноября совершили артиллерийский обстрел села Яблоновка Краматорского района.



Об этом «Новостям Донбасса» сообщила спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.



Обошлось без жертв. Повреждения получили шесть частных домохозяйств.



Кадры обстрела засняли местные жители.



По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).



Напомним, в Угледаре остаются около сотни местных, оккупанты не оставляют попыток захватить город.