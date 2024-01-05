Обстріли Донецької області: двоє мешканців убито, ще двоє отримали поранення за добу

Російські окупанти за минулу добу, 4 січня, атакували низку населених пунктів на Донеччині, внаслідок атаки загинули двоє людей, ще два — травмовані. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Смерті зафіксовано в Катеринівці та Красногорівці. Ще двоє людей отримали поранення: у Катеринівці та Авдіївці.



Крім того, вдалося встановити інформацію щодо однієї людини, яка загинула раніше в Авдіївці та одного пораненого в Торецьку.



Загальна кількість жертв росіян на Донеччині з моменту повномасштабного вторгнення вбитими склала 1817 осіб і пораненими — 4459. Дані подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше, 3 січня, окупанти обстрілювали населені пункти на Донеччині. В результаті атак одна людина загинула, також відомо про трьох поранених.