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Як відбувається евакуація з прифронтових міст Донецької області — куди звертатися

10 січня 2024, 19:20

Як відбувається евакуація з прифронтових міст Донецької області — куди звертатися

Фото: Ignacio Marin / Anadolu Images Фото: Ignacio Marin / Anadolu Images

Евакуаційна команда Благодійного фонду «Схід SOS» продовжує допомагати жителям прифронтових населених пунктів Донецької області виїхати на безпечну територію країни.

 8 січня організація вивезла людей із Дружківки та Мирнограду, 9 січня — з Торецька та Нью-Йорка, де ведуться постійні обстріли з боку РФ.

 «Разом з евакуаційниками Едуардом Скориком та Владиславом Арсенієм у ці дні виїжджав іспанський фотограф Ігнасіо Марін (Ignacio Marin). Він допоміг евакуювати 6 осіб, 4 з них — представники маломобільних груп населення, ще 2 мають контузію та поранення після обстрілу квартири, в якій вони жили», — йдеться у повідомленні «Схід SOS». 



 В організації наголошують, що її екіпажі допоможуть не тільки дістатися безпечних місць, а й знайти тимчасове розміщення або поселення з постійним доглядом.

 Записатися можна за телефоном гарячої лінії, що працює з понеділка по суботу (8:00-18:00): 0800 332 614.

Отримати консультацію можна і в месенджерах:

+38 099 710 48 72 (Вайбер);

+38 096 108 60 48 (Телеграм). 

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