Як відбувається евакуація з прифронтових міст Донецької області — куди звертатися

Фото: Ignacio Marin / Anadolu Images

Евакуаційна команда Благодійного фонду «Схід SOS» продовжує допомагати жителям прифронтових населених пунктів Донецької області виїхати на безпечну територію країни.



8 січня організація вивезла людей із Дружківки та Мирнограду, 9 січня — з Торецька та Нью-Йорка, де ведуться постійні обстріли з боку РФ.



«Разом з евакуаційниками Едуардом Скориком та Владиславом Арсенієм у ці дні виїжджав іспанський фотограф Ігнасіо Марін (Ignacio Marin). Він допоміг евакуювати 6 осіб, 4 з них — представники маломобільних груп населення, ще 2 мають контузію та поранення після обстрілу квартири, в якій вони жили», — йдеться у повідомленні «Схід SOS».





В організації наголошують, що її екіпажі допоможуть не тільки дістатися безпечних місць, а й знайти тимчасове розміщення або поселення з постійним доглядом.



Записатися можна за телефоном гарячої лінії, що працює з понеділка по суботу (8:00-18:00): 0800 332 614.



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