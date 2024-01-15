Зеленський розповів, чи запросить Київ Москву та Пекін на обговорення «Формули миру»

Україна відкрита для всіх країн світу, які підтримують її суверенітет та територіальну цілісність, заявив президент Володимир Зеленський. Так він відповів на запитання, чи запросить Україна Росію та Китай на саміт щодо «Формули миру» на рівні лідерів.



«Ми відкриті для всіх країн світу, які підтримують наш суверенітет та територіальну цілісність», — відповів він.



Також Зеленський наголосив на важливості того, щоб на саміті були лідери країн Глобального Півдня.



Раніше стало відомо, що саміт з «Формули миру» для України може пройти у Швейцарії.

Нагадаємо, у Кремлі висунули умови для завершення війни проти України. Росія вимагає, щоб Україна: повернулася до нейтрального позаблокового статусу, відмовилася від вступу до ЄС та НАТО, визнала «нові територіальні реалії», закріпила статус російської мови як державної на законодавчому рівні, ЗСУ припинили вогонь, а західні країни — постачання озброєнь.



Українська сторона висунула зустрічні вимоги: виведення всіх військ із суверенної території України, видача військових злочинців та авторів війни, закріплення зони демілітаризації на території РФ, скорочення наступального озброєння.



Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив журналістам, що у Кремлі незадоволені тим, що план не передбачає участі Росії у завершенні війни проти України.