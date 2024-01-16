В Нью-Йорке на Донетчине временно приостановили поиск 5 человек под завалами дома — обстрелы

Трех человек спасли парамедики после российского авиаудара по Нью-Йорку Донецкой области. Об этом сообщили в областной полиции.



Еще пятерых человек предстоит найти под завалами. Однако в связи с нестабильной оперативной ситуацией спасательно-поисковая операция временно приостановлена.



«Прилегающая территория постоянно подвергается массированным вражеским обстрелам, что делает невозможным проезд спецтехники на место происшествия. Работы продолжатся после стабилизации ситуации. Одна из авиабомб попала во дворе между многоэтажными домами и не разорвалась. Всех жителей с прилегающей территории правоохранители эвакуировали в безопасное место», — сообщили в пресс-службе полиции Донетчины.

15 января российские войска сбросили на жилые кварталы Нью-Йорка четыре авиабомбы КАБ-500. Одна из бомб попала в трехэтажный дом, полностью разрушив подъезд. На помощь людям сразу прибыли полицейские и работники ГСЧС.



Ранения получили трое жителей: 62-летняя женщина и два мужчины, 66 и 68 лет. Парамедики полиции оказали им помощь и эвакуировали в больницу.



На месте обстрела были развернуты работы по разбору завалов.