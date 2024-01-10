Оккупанты ударили по Нью-Йорку авиабомбой КАБ-250: повреждены 5 жилых домов

Оккупанты атаковали Нью-Йорк. Фото: полиция

Захватчики вчера, 9 января, ударили по Нью-Йорку Донецкой области авиационной бомбой КАБ-250. В результате атаки один местный житель получил ранения, есть повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«По Нью-Йорку Россия нанесла авиаудар управляемой бомбой. Ранен человек, разрушения получили 5 домов», — говорится в сообщении.





В полиции уточнили, что оккупанты 11 раз ударили по жилому сектору. Под обстрелом находились 8 населенных пунктов: города Авдеевка, Курахово, поселки Острое, Нью-Йорк, Щербиновка, села Бердичи, Новобахмутовка, Орловка.





Армия РФ применила против гражданских управляемые авиабомбы КАБ-250, РСЗО «Град», артиллерию. Повреждены 8 частных домов.





Напомним, российские войска за 9 января обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области. В результате атаки двое людей получили ранения.