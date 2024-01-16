У Нью-Йорку на Донеччині тимчасово призупинили пошук 5 людей під завалами будинку

Трьох людей врятували парамедики після російського авіаудару Нью-Йорком Донецької області. Про це повідомили в обласній поліції.



Ще п'ятьох людей треба знайти під завалами. Однак у зв'язку з нестабільною оперативною ситуацією рятувально-пошукова операція тимчасово припинена.



«Прилегла територія постійно зазнає масованих ворожих обстрілів, що унеможливлює проїзд спецтехніки на місце події. Роботи продовжаться після стабілізації ситуації. Одна з авіабомб потрапила у дворі між багатоповерховими будинками та не розірвалася. Усіх мешканців із прилеглої території правоохоронці евакуювали у безпечне місце», — повідомили у пресслужба поліції Донеччини.

15 січня російські війська скинули на житлові квартали Нью-Йорка чотири авіабомби КАБ-500. Одна з бомб потрапила до триповерхового будинку, повністю зруйнувавши під'їзд. На допомогу людям одразу прибули поліцейські та працівники ДСНС.



Поранення отримали троє мешканців: 62-річна жінка та двоє чоловіків, 66 та 68 років. Парамедики поліції надали їм допомогу та евакуювали до лікарні.



На місці обстрілу було розгорнуто роботи з розбору завалів.