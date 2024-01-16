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Російський удар по Харкову: подробиці

16 січня 2024, 22:15

Російський удар по Харкову: подробиці

Удару по Харкову було завдано двома російськими ракетами, за попередніми даними, С-300. Є постраждалі, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов увечері 16 січня.

«Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури. У цю хвилину медики надають допомогу чотирьом постраждалим, стан — легкий. Екстрені служби продовжують огляд місць влучень», — написав Синєгубов у Telegram.

Пізніше він повідомив, що кількість постраждалих унаслідок ракетного удару продовжує зростати.

«Наразі внаслідок ударів РФ по центру Харкова — 16 постраждалих, дві жінки — у важкому стані», — написав Синєгубов о 22:45.

«Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури. Цієї хвилини медики надають допомогу чотирьом постраждалим, стан — легкий. Екстрені служби продовжують огляд місць попадань», — написав Синегубов у Telegram.

«Саме туди, де немає жодної військової інфраструктури та саме туди, де житлова забудова. ДСНС вже працюють на місцях прильотів», — описав ситуацію міський голова Ігор Терехов.

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