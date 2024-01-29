Залужного не звільнили — Офіс президента

Президент Володимир Зеленський не звільняв головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Про це «Українській правді» розповів прессекретар президента Сергій Никифоров.



На запитання, чи звільняв президент Залужного речник відповів: «Точно ні. Президент не звільняв головкома». Раніше анонімні Telegram-канали, окремі політики та ЗМІ почали писати про нібито звільнення Залужного.



Одне з джерел УП у РНБО повідомило, що Залужного викликали та запропонували іншу посаду.



«Можливо послом кудись підеш. Він відмовився. Указу немає», — уточнило джерело «Української правди» про розмову Залужного із Зеленським.



Раніше з'явилася інформація, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний може бути звільнений з посади.