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Главное за день. «ДНР» не хватает учителей. В Мариуполе собираются снести Дом связи

06 февраля 2024, 23:07

Главное за день. «ДНР» не хватает учителей. В Мариуполе собираются снести Дом связи

Общество

Российские захватчики демонтируют Дом связи в Мариуполе. Со ссылкой на местные группы в соцсетях, Мариупольский горсовет отмечает, что оккупанты приступили к демонтажу здания. С его сносом будет уничтожено и уникальное произведение искусства монументализма авторства мариупольца Виктора Арнаутова «Покорители космоса».

Следком РФ завел уголовное дело на жителя оккупированной части Донецкой области. Его обвиняют в оскорбления представителя власти. Инцидент произошел в одном из медучреждений — там мужчина «публично оскорбил сотрудника полиции», который находился при исполнении своих «служебных обязанностей».На оккупированной территории Донецкой области не хватает учителей.

В группировке «ДНР» заявили, что в образовательных организациях вакантно 1169 ставок педагогических работников. При этом значительный дефицит учителей наблюдается в сельской местности и малых городах.

В районе села Заболотовка Курской области 5 февраля из автомата на позициях МО РФ во время службы был расстрелян насмерть контрактник в/ч 953071 34-летний сержант Иван Захаров. По данным Astra, был задержан сослуживец Захарова — 41-летний сержант Геннадий Амосов. Согласно официальной версии, он расстрелял Захарова на почве «неприязненных отношений».

Боевые действия

Операторы 73-го морского центра Сил специальных операций Украины провели успешную операцию, уничтожив разведывательное оборудование, установленное российскими войсками на захваченной добывающей платформе в Черном море, информирует командование ССО. Также на платформе была установлена радиолокационная станция «Нева-Б» для обнаружения надводных объектов. Спецоперация включала подход к платформе на лодках, зачистку объекта и его последующее заминирование.

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