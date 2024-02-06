Головне – за день. «ДНР» не вистачає вчителів. У Маріуполі збираються знести Будинок зв'язку

Суспільство



Російські загарбники демонтують Будинок зв'язку у Маріуполі. З посиланням на місцеві групи у соцмережах, Маріупольська міськрада зазначає, що окупанти розпочали демонтаж будівлі. З його зносом буде знищено й унікальний витвір мистецтва монументалізму авторства маріупольця Віктора Арнаутова «Підкорювачі космосу».



Слідком РФ порушив кримінальну справу на жителя окупованої частини Донецької області. Його звинувачують у образі представника влади. Інцидент стався в одній із медустанов — там чоловік «прилюдно образив співробітника поліції», який перебував під час виконання своїх «службових обов'язків».



На окупованій території Донецької області не вистачає вчителів. В угрупуванні «ДНР» заявили, що в освітніх організаціях вакантно 1169 ставок педагогічних працівників. При цьому значний дефіцит вчителів спостерігається у сільській місцевості та малих містах.



У районі села Заболотівка Курської області 5 лютого з автомата на позиціях МО РФ під час служби розстріляли на смерть контрактника в/ч 953071 34-річного сержанта Івана Захарова. За даними Astra, був затриманий товариш по службі Захарова — 41-річний сержант Геннадій Амосов. Згідно з офіційною версією, він розстріляв Захарова на ґрунті «неприязних стосунків».



Бойові дії



Оператори 73 морського центру Сил спеціальних операцій України провели успішну операцію, знищивши розвідувальне обладнання, встановлене російськими військами на захопленій добувній платформі в Чорному морі, інформує командування ССО. Також на платформі було встановлено радіолокаційну станцію «Нева-Б» для виявлення надводних об'єктів. Спецоперація включала підхід до платформи на човнах, зачистку об'єкта та його наступне замінування.

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