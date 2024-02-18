Главное за день: Расстрел пленных украинских военных. Оккупанты пытаются запустить завод «Азот»

Общество



В марте 2023 года оккупационные власти РФ заявляли, что химический завод «Азот» в захваченном Северодонецке готов к запуску. При этом глава Луганской ОВА Артем Лысогор в интервью «Новостям Донбасса» рассказал, что запустить предприятие не выйдет.



Боевые действия



Российские оккупанты расстреляли шесть пленных украинских военнослужащих на позиции Музей (Зенит) в Авдеевке Донецкой области, которые остались во время отхода украинских военных.



Еще двух украинских военнослужащих, которые попали в плен оккупанты расстреляли в полосе 10-й бригады северо-восточнее Веселого Донецкой области.



Во время Авдеевской оборонительной операции только за четыре месяца обострения российская армия потеряла более 47 тысяч военных, а также огромное количество военной техники, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.



Житель Донецка получил ранения в результате подрыва на мине.



Россия обстреляла жилую инфраструктуру прифронтовых городов Краматорск и Славянск Донецкой области и Купянск Харьковской области. Есть погибшие и раненные, люди под завалами. Эти населенные пункты – теперь новые цели РФ? Подробнее – смотрите в этом видео.

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