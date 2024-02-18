  
Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Головне за день: Розстріл полонених українських військових. Окупанти намагаються запустити завод «Азот»

18 лютого 2024, 23:10

Головне за день: Розстріл полонених українських військових. Окупанти намагаються запустити завод «Азот»

Суспільство

 У березні 2023 року окупаційна влада РФ заявляла, що хімічний завод «Азот» у захопленому Сєвєродонецьку готовий до запуску. При цьому голова Луганської ОВА Артем Лисогор в інтерв'ю «Новинам Донбасу» розповів, що запустити підприємство не вийде.

Бойові дії

 Російські окупанти розстріляли шістьох полонених українських військовослужбовців на позиції Музей (Зеніт) в Авдіївці Донецької області, які залишилися під час відходу українських військових.

Ще двох українських військовослужбовців, які потрапили в полон, окупанти розстріляли в смузі 10-ї бригади на північний схід від Веселого Донецької області.

Під час Авдіївської оборонної операції лише за чотири місяці загострення російська армія втратила понад 47 тисяч військових, а також величезну кількість військової техніки, повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Донеччанин отримав поранення внаслідок підриву на міні.

Росія обстріляла житлову інфраструктуру прифронтових міст Краматорськ та Слов'янськ Донецької області та Куп'янськ Харківської області. Є загиблі та поранені люди під завалами. Ці населені пункти тепер нові цілі РФ? Докладніше – дивіться у цьому відео.

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.

ТЕГИ

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:10
Головне за день: Розстріл полонених українських військових. Окупанти намагаються запустити завод «Азот»
17:49
В окупованому Донецьку чоловік підірвався на міні
17:25
Окупована Луганщина частково без тепла, води та електрики: в ОВА розповіли, в яких умовах живуть люди
14:19
Окупантам не вдасться запустити завод «Азот» у Сєвєродонецьку — Лисогор
11:11
Захоплення Авдіївки «не допомогло»: центр Донецька потрапив під обстріл
23:07
Головне за день: Українські військові вийшли з Авдіївки
19:30
Під тотальним впливом пропаганди РФ: окупанти змушують чоловіків воювати проти України
15:56
Війська РФ захопили АКХЗ та мікрорайон «Хімік» в Авдіївці. Місто повністю окуповано
08:51
У районі окупованої Ясинуватої обстрілом зруйновано будинок, загинула дитина
23:36
Головне за день: Бої за Авдіївку
21:07
Частина Луганщини без світла. У «ДНР» готові до «виборів» — новини окупації ►
17:45
Окуповані Донецьк, Ясинувата та Горлівка під обстрілом: загинула жінка, поранено кількох людей
16:19
У РФ проти бойовика «Абхаза» порушено кримінальну справу
14:28
Росія роздає жителям ТОТ анкети, щоб виявити «безхозне» майно: Мелітополь, Бердянськ та Маріуполь
14:17
Війська РФ захопили Донецьку фільтрувальну станцію та «Чебурашку» під Авдіївкою
09:45
Без опалення у Маріуполі залишилися мешканці дванадцяти багатоповерхівок
07:41
Війська РФ не зможуть швидко просуватися далі у разі захоплення Авдіївки — ISW
23:19
Головне за день: Ситуація в Авдіївці. РФ відправила до колонії ще сімох військовополонених
23:05
Війська РФ встановили прапор на одному із укріпрайонів ЗСУ в Авдіївці
22:15
«ДНР»: В окупації поранено троє людей
усі новини
23:10
Головне за день: Розстріл полонених українських військових. Окупанти намагаються запустити завод «Азот»
22:36
Суботній удар по Краматорську Росія завдала ракетами Х-22
17:49
В окупованому Донецьку чоловік підірвався на міні
17:26
Росіяни намагаються наступати на Ласточкине поблизу Авдіївки
17:25
Окупована Луганщина частково без тепла, води та електрики: в ОВА розповіли, в яких умовах живуть люди
15:54
Окупанти розстріляли двох українських військовополонених на Донеччині
14:19
Окупантам не вдасться запустити завод «Азот» у Сєвєродонецьку — Лисогор
13:33
Росіяни розстріляли полонених українських військових на позиції «Зеніт» в Авдіївці — DeepState
12:38
РФ на Авдіївському напрямку за чотири місяці втратила понад 47 тисяч окупантів — Тарнавський
11:38
У Краматорську зросла кількість загиблих через ракетну атаку
11:11
Захоплення Авдіївки «не допомогло»: центр Донецька потрапив під обстріл
10:30
У Слов`янську з-під завалів дістали загиблого
09:59
РФ завдала масованого удару дронами та ракетами по Україні: деталі
09:33
Військовослужбовці України знищили ще один російський Су-34
09:10
РФ вночі ракетами вдарила по Селидівській громаді: є руйнування
08:48
За добу на Донеччині в результаті атак РФ загинули 2 людини, ще 2 — отримали поранення
23:07
Головне за день: Українські військові вийшли з Авдіївки
22:45
У Краматорську ракетний удар зруйнував два будинки, є загиблі
20:33
У Слов'янську та Краматорську пролунали вибухи. Зруйновано школу
19:30
Під тотальним впливом пропаганди РФ: окупанти змушують чоловіків воювати проти України
усі новини
ВІДЕО
Розстріл українських військових. Кадр з відео Окупанти розстріляли двох українських військовополонених на Донеччині
18 лютого, 15:54
Ракетний удар по Краматорську. Фото: ОВА У Краматорську ракетний удар зруйнував два будинки, є загиблі
17 лютого, 22:45
Зруйнована школа у Слов'янську. Фото: Донецька ОВА У Слов'янську та Краматорську пролунали вибухи. Зруйновано школу
17 лютого, 20:33
Російські військові на АКХЗ. Кадр із відео Війська РФ захопили АКХЗ та мікрорайон «Хімік» в Авдіївці. Місто повністю окуповано
17 лютого, 15:56
Частина Луганщини без світла. У «ДНР» готові до «виборів» — новини окупації ► Частина Луганщини без світла. У «ДНР» готові до «виборів» — новини окупації ►
16 лютого, 21:07
Квартири у тимчасово окупованому Маріуполі. Фото: кадр із відео Росія роздає жителям ТОТ анкети, щоб виявити «безхозне» майно: Мелітополь, Бердянськ та Маріуполь
16 лютого, 14:28

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама