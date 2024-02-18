Головне за день: Розстріл полонених українських військових. Окупанти намагаються запустити завод «Азот»

Суспільство



У березні 2023 року окупаційна влада РФ заявляла, що хімічний завод «Азот» у захопленому Сєвєродонецьку готовий до запуску. При цьому голова Луганської ОВА Артем Лисогор в інтерв'ю «Новинам Донбасу» розповів, що запустити підприємство не вийде.



Бойові дії



Російські окупанти розстріляли шістьох полонених українських військовослужбовців на позиції Музей (Зеніт) в Авдіївці Донецької області, які залишилися під час відходу українських військових.



Ще двох українських військовослужбовців, які потрапили в полон, окупанти розстріляли в смузі 10-ї бригади на північний схід від Веселого Донецької області.



Під час Авдіївської оборонної операції лише за чотири місяці загострення російська армія втратила понад 47 тисяч військових, а також величезну кількість військової техніки, повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.



Донеччанин отримав поранення внаслідок підриву на міні.



Росія обстріляла житлову інфраструктуру прифронтових міст Краматорськ та Слов'янськ Донецької області та Куп'янськ Харківської області. Є загиблі та поранені люди під завалами. Ці населені пункти тепер нові цілі РФ? Докладніше – дивіться у цьому відео.

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