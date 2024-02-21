В Германии от ножевых ранений умер второй украинский баскетболист

Молодой украинский баскетболист Артём Козаченко стал второй жертвой нападения в Германии. Фото: ART Giants Dusseldorf

В Германии умер 18-летний украинский баскетболист Артем Козаченко, попавший в больницу с тяжелыми ранениями в результате нападения на вокзале в немецком городе 10 февраля. Об этом сказано в заявлении немецкого баскетбольного клуба, за который выступали молодые украинские спортсмены.

«После трагического насилия в Оберхаузене, жертвами которого неделю назад стали два игрока нашей ART Giants: погиб Владимир Ермаков, а его одноклубник и соотечественник Артем Козаченко от тяжелых травм скончался в больнице», — сообщил клуб ART Giants Dusseldorf.

«К сожалению, за последние несколько дней его состояние настолько резко ухудшилось, что врачи ничего не смогли ему сделать… Мы глубоко шокированы, опечалены и провожаем еще одного великого баскетбольного таланта из наших рядов», — сказано в заявлении баскетбольного клуба.

Ранее сообщалось, что в Германии 10 февраля неизвестные убили 17-летнего баскетболиста юношеских сборных Украины Владимира Ермакова.

Позже стало известно, что по подозрению в убийстве игрока юношеской сборной Украины по баскетболу задержан 15-летний немецкий школьник.