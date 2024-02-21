У Німеччині від ножових поранень помер другий український баскетболіст

Молодий український баскетболіст Артем Козаченко став другою жертвою нападу у Німеччині. Фото: ART Giants Dusseldorf

У Німеччині помер 18-річний український баскетболіст Артем Козаченко, який потрапив до лікарні з тяжкими пораненнями внаслідок нападу на вокзалі у німецькому місті 10 лютого. Про це йдеться у заяві німецького баскетбольного клубу, за яку виступали молоді українські спортсмени.

«Після трагічного насильства в Оберхаузені, жертвами якого тиждень тому стали два гравці нашої ART Giants: загинув Володимир Єрмаков, а його одноклубник і співвітчизник Артем Козаченко від тяжких травм помер у лікарні», — повідомив клуб ART Giants Dusseldorf.

«На жаль, за останні кілька днів його стан настільки різко погіршився, що лікарі нічого не змогли йому зробити… Ми глибоко шоковані, засмучені та проводжаємо ще один великий баскетбольний талант з наших лав», — сказано в заяві баскетбольного клубу.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині 10 лютого невідомі вбили 17-річного баскетболіста юнацьких збірних України Володимира Єрмакова.

Пізніше стало відомо, що за підозрою у вбивстві гравця юнацької збірної України з баскетболу затримано 15-річного німецького школяра.