Украинского баскетболиста убил 15-летний немецкий школьник — Bild

По подозрению в убийстве игрока юношеской сборной Украины по баскетболу задержан 15-летний немецкий школьник. Об этом сегодня сообщило издание Bild.

Отмечается, что накануне в Оберхаузене на западе ФРГ убили 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Он выступал за юношескую сборную Украины, а из-за войны перебрался в Германию и играл в немецком клубе Art Giants Düsseldorf.

По данным Bild, около 20:00 он возвращался домой с 18-летним товарищем по команде Артёмом Козаченко. В автобусе у них завязалась перебранка со школьниками. Когда спортсмены вышли из автобуса у железнодорожного вокзала, подростки напали на них с ножами.

От полученных ран Ермаков скончался в больнице. Козаченко тяжело ранен.

Преступление попало на камеры видеонаблюдения. В ночь на понедельник полиция задержала двоих подозреваемых. Главный из них — 15-летний школьник немецко-турецкого происхождения из Гельзенкирхена. Он уже известен полиции как преступник, совершивший несколько нападений и грабежей. Второй — 14-летний школьник немецко-греческого происхождения из города Херне, также известный полиции. Первого арестовали, второй передан опекунам.

Ранее сообщалось, что Германии в субботу, 10 февраля, неизвестные убили 17-летнего баскетболиста юношеских сборных Украины Владимира Ермакова.

Позже стало известно, что полицейские задержали напавшего на украинского баскетболиста. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«МИД Украины взяло на особый контроль расследование убийства украинского баскетболиста в Германии. Генеральное консульство в Дюссельдорфе уже провело переговоры с главой полиции Эссен», — отметил Николенко.

По словам представителя украинского МИД, консулы отметили необходимость скорейшего проведения расследования и привлечения преступника к ответственности.