У Сумській області ДБР виявило схованку з російськими боєприпасами

Схованка з російськими боєприпасами. Фото: ДБР

Працівники ДБР у ході оперативних заходів виявили схованку боєприпасів, обладнану військовими РФ поблизу кордону Сумської області. Про це повідомили у пресцентрі ДБР.



«За оперативною інформацією, він призначався для ДРГ ворога, нейтралізованих Силами оборони України під час деокупації території Сумської області», - йдеться у повідомленні.



У замаскованій схованці в лісосмузі зберігалося близько сорока протитанкових мін, 10 саморобних вибухових пристроїв, два гранатометні постріли та два ящики з патронами калібру 14,5 мм.



У ДБР заявили, що після проведення експертизи вилучені боєприпаси будуть передані на потреби Сил оборони.



Раніше працівники ДБР завершили досудове розслідування проти двох військовослужбовців, які присвоювали та розпродували продукти ЗСУ.