Главное за день: Удар по Одессе. Росармия продвигается в районе Тоненького

Общество



В Украину вернули тела 100 погибших защитников. После идентификации их передадут родным для погребения.



В Германии задержаны двое подозреваемых в убийстве молодой украинки. Правоохранители также обнаружили ее дочь. Следователям также удалось найти ребенка погибшей женщины. Пятинедельную девочку доставили в больницу, где провели анализ ДНК, подтвердивший, что 27-летняя убитая украинка действительно была ее матерью. После обследования в больнице девочку передали под опеку управления по делам молодежи. Мать убитой украинки, 51-летнюю Марину Стеценко, пока так и не нашли.



Замкнутый круг: чтобы восстановить утраченный в оккупации диплом, не внесенный в единую базу, переселенцам необходимо искать доказательства о высшем образовании самостоятельно и для этого возвращаться в оккупацию. Как людям с оккупированных территорий восстанавливать документы об образовании, если они были получены до внесения в общую базу?







Боевые действия



Оккупационные войска РФ продолжают продвигаться в районе села Тоненькое на Авдеевском направлении в Донецкой области, сообщает аналитический проект DeepState. 7 марта украинским военным удалось вытеснить россиян из Тоненького. Затем о продвижении РФ на этом направлении сообщалось 9 и 11 марта. Также по данным аналитиков, армия РФ продвигается севернее Орловки. В Бердичах и Орловке продолжаются особенно ожесточенные бои, куда оккупанты направляют свежие силы, чтобы занять основную часть населенных пунктов.



Группировка «ДНР» учредила две новые так называемые «государственные награды». Российским оккупантам и примкнувшим к ним местным боевикам будут выдавать медали «За освобождение Авдеевки» и «За освобождение Марьинки». Оба населенных пункта Донецкой области были не так давно захвачены оккупационной армией. За них шли изнурительные бои, в ходе которых российская армия уничтожила большинство жилых домов и зданий.



В результате двух ракетных ударов по Одессе погибли 20 человек, более 70 ранены. Среди погибших — фельдшер и сотрудник ГСЧС, после первого взрыва приехавшие оказывать помощь на место. Есть потери среди личного состава Нацполиции.



В Донецке в ходе обстрела погибли трое детей.

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