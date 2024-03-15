Головне за день: Удар по Одесі. Росармія просувається в районі Тоненького

Суспільство



В Україну повернули тіла 100 загиблих захисників. Після ідентифікації їх передадуть рідним для поховання.



У Німеччині затримано двох підозрюваних у вбивстві молодої українки. Правоохоронці також виявили її дочку. Слідчим також вдалося знайти дитину загиблої жінки. П'ятитижневу дівчинку доправили до лікарні, де провели аналіз ДНК, який підтвердив, що 27-річна вбита українка справді була її матір'ю. Після обстеження у лікарні дівчинку передали під опіку управління у справах молоді. Мати вбитої українки, 51-річну Марину Стеценко, наразі так і не знайшли.



Замкнене коло: щоб відновити втрачений в окупації диплом, не внесений до єдиної бази, переселенцям необхідно шукати докази про вищу освіту самостійно і повертатися в окупацію. Як людям з окупованих територій відновлювати документи про освіту, якщо їх було отримано до внесення до загальної бази?







Бойові дії



Окупаційні війська РФ продовжують просуватися в районі села Тоненьке на Авдіївському напрямку Донецької області, повідомляє аналітичний проект DeepState. 7 березня українським військовим вдалося витіснити росіян із Тоненького. Потім про просування РФ на цьому напрямі повідомлялося 9 та 11 березня. Також за даними аналітиків, армія РФ просувається на північ від Орлівки. У Бердичах та Орлівці тривають особливо запеклі бої, куди окупанти спрямовують свіжі сили, щоб зайняти основну частину населених пунктів.



Угруповання «ДНР» заснувало дві нові так звані «державні нагороди». Російським окупантам і місцевим бойовикам, які приєдналися до них, видаватимуть медалі «За звільнення Авдіївки» та «За звільнення Мар'їнки». Обидва населені пункти Донецької області були нещодавно захоплені окупаційною армією. За них йшли виснажливі бої, під час яких російська армія знищила більшість житлових будинків та будівель.



Внаслідок двох ракетних ударів по Одесі загинули 20 людей, понад 70 поранено. Серед загиблих — фельдшер і співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце. Існують втрати серед особового складу Нацполіції.



У Донецьку під час обстрілу загинули троє дітей.

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