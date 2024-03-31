Главное за день: Обстрел Львова. Путин подписал приказ о весеннем призыве

Общество



Президент РФ Владимир Путин подписал приказ о весеннем призыве в российскую армию, который начнется с понедельника, 1 апреля. Призыв продлится до 15 июля. Планируется набрать 150 000 человек, у которых нет права на отсрочку или увольнение. Срок службы составит 12 месяцев.



Боевые действия



В группировке «ДНР» заявили, что в Ясиноватой вследствие обстрела ранены два человека, сотрудник Горловского УГГ «Донбассгаз» получил ранения, подорвавшись на мине типа «колокольчик» в поселке Широкая Балка.



В российском Белгороде 31 марта местные жители слышали взрывы, также известно о работе ПВО. По предварительной информации, одна женщина пострадала, она получила ожоги в результате пожара в ее доме.



Российские оккупанты атаковали ракетами объект критической инфраструктуры во Львовской области. В результате удара погиб мужчина, разрушено админздание.



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