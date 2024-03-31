Головне за день: Обстріл Львова. Путін підписав наказ про весняний призов

Суспільство



Президент РФ Володимир Путін підписав наказ про весняний призов до російської армії, який розпочнеться з понеділка, 1 квітня. Призов триватиме до 15 липня. Планується набрати 150 000 осіб, які не мають права на відстрочку або звільнення. Термін служби становитиме 12 місяців.



Бойові дії



В угрупуванні «ДНР» заявили, що в Ясинуватій внаслідок обстрілу поранено двох людей, співробітник Горлівського УГГ «Донбасгаз» отримав поранення, підірвавшись на міні типу «дзвіночок» у селищі Широка Балка.



У російському Білгороді 31 березня місцеві жителі чули вибухи, також відомо про роботу ППО. За попередньою інформацією, одна жінка постраждала, вона отримала опіки внаслідок пожежі у її будинку.



Російські окупанти атакували ракетами об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Внаслідок удару загинув чоловік, зруйнована адмінбудівля.



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