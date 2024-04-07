Главное за день: Военные РФ расстреляли украинских бойцов. Харьков весь под обстрелами

Боевые действия



На оккупированной Россией территории Донецкой области один человек погиб и пятеро ранены в результате сегодняшних обстрелов. Также, по данным оккупационных властей, повреждены 14 жилых домостроений в Петровском районе Донецка, Советском районе Макеевки, Никитовском районе Горловки, а также детский сад, рынок, газопровод в Никитовском районе Горловки.



Войска РФ расстреляли украинских военнопленных в Крынках на левом берегу Херсонской области. Соответствующее видео было опубликовано в сети. В связи с этим правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны и умышленного убийства, сообщает Херсонская областная прокуратура.



Российские оккупанты готовят наступление в конце весны, в начале лета. Важными городами для них является Часов Яр и Покровск Донецкой области, рассказал глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.



Оккупационная армия РФ 7 апреля весь день обстреливала Харьков. В результате атак четверо людей получили ранения. Росармия нанесла удары по центральному парку и промышленной зоне, где в результате прилета поврежден дом и горел гараж.



Украинские военнослужащие на востоке Украины с помощью FPV-дрона атаковали автомобиль российских военных. В автомобиле находились российские военные, а именно — офицеры одного из российских подразделений. Один из них погиб, второй получил ранение.



Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Луганской области. В частности, под огонь попадают Невское, Новолюбовка и Андреевка.

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