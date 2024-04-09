Главное за день: Дрон атаковал ЗАЭС. Трамп хочет заставить Украину уступить Крым и Донбасс

Политика



Бывший президент США Дональд Трамп заявил в частном разговоре, что может положить конец войне в Украине, оказав давление на Киев, чтобы тот уступил России Крым и Донбасс.



Права человека



Командир реактивно-артиллерийского взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Владислав Веселовский «приговорен» так называемым «верховным судом ДНР» к 22 годам строгого режима.



Общество



В оккупированном Мариуполе на улице Комсомольской, 61 во время раздачи пищи произошла потасовка среди местных жителей, в результате которой один человек погиб, а 13 человек травмированы.



В Кадиевке (Стаханове) на оккупированной Луганщине неизвестные в военной форме 1 апреля прямо из дома похитили местного жителя — 65-летнего Алексея Кириченко. После этого мужчина исчез. По данным издания ASTRA, через несколько дней по подозрению в убийстве Алексея в оккупированном городе задержали троих военнослужащих в/ч 22179 — Зафир Мизиев, Денис Киселев и Магомед Жашуев. Они заявили, что расстреляли Кириченко и сбросили тело в водоём.



Боевые действия



В результате российских ударов по гражданской инфраструктуре в Сумской области один человек погиб, пятеро — получили ранения. Были повреждены жилые и административные здания, транспортные средства. Также россияне нанесли авиаудар по объекту гражданской инфраструктуры в самом городе Сумы.



В результате удара российской армии по предприятию в Запорожье погибли три человека. Около 12:30 РФ нанесла ракетный удар по инфраструктуре города.



По данным британского издания The Economist, Россия стремится сделать Харьков непригодным для жизни. Отмечается, что РФ усилила бомбардировки Харькова в декабре, примерно в то время, когда проблемы с американской военной помощью начали попадать в заголовки газет. С тех пор город оказался под ударом баллистических ракет чаще, чем когда-либо с начала войны.



Недавно в одном из Telegram-каналов было опубликовано видео жестокой казни троих украинских военнопленных. Преступный приказ, вероятно, был отдан командиром ВС РФ Сергеем Иштугановым, сообщает Еvocation.info. По данным издания, это преступление совершили «военнослужащие 328 полка 104 дивизии по приказу Иштуганова для устрашения бойцов ВСУ». Журналисты отметили, что 328 полк 104 дивизии принимает участие в боях за плацдарм ВСУ в районе населенного пункта Крынки.



В Международном агентстве по атомной энергетике (МАГАТЭ) заявили, что по одному из защитных куполов Запорожской АЭС была осуществлена атака неизвестным БПЛА. Россияне обвинили в обстреле Силы обороны Украины, в то же время такие обвинения отвергает украинская сторона.

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