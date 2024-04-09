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Головне за день: Дрон атакував ЗАЕС. Трамп хоче змусити Україну поступитися Кримом та Донбасом

09 квітня 2024, 00:15

Головне за день: Дрон атакував ЗАЕС. Трамп хоче змусити Україну поступитися Кримом та Донбасом

Політика

 Колишній президент США Дональд Трамп заявив у приватній розмові, що може покласти край війні в Україні, вчинивши тиск на Київ, щоб той поступився Росії Кримом та Донбасом.

Права людини

 Командир реактивно-артилерійського взводу 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Владислав Веселовський «засуджений» так званим «верховним судом ДНР» до 22 років суворого режиму.

Суспільство

 В окупованому Маріуполі на вулиці Комсомольській, 61 під час роздачі їжі відбулася сутичка серед місцевих жителів, внаслідок якої одна людина загинула, а 13 осіб травмовано.

У Кадіївці (Стаханові) на окупованій Луганщині невідомі у військовій формі 1 квітня прямо з будинку викрали місцевого мешканця – 65-річного Олексія Кириченка. Після цього чоловік зник. За даними видання ASTRA, за кілька днів за підозрою у вбивстві Олексія в окупованому місті затримали трьох військовослужбовців в/ч 22179 - Зафір Мізієв, Денис Кисельов та Магомед Жашуєв. Вони заявили, що розстріляли Кириченка і скинули тіло у водойму.

Бойові дії

 Внаслідок російських ударів по цивільній інфраструктурі в Сумській області одна людина загинула , п'ятеро отримали поранення. Було пошкоджено житлові та адміністративні будівлі, транспортні засоби. Також росіяни завдали авіаудару по об'єкту цивільної інфраструктури в самому місті Суми.

Внаслідок удару російської армії по підприємству в Запоріжжі загинули троє людей. Близько 12:30 РФ завдала ракетного удару по інфраструктурі міста.

За даними британського видання The Economist, Росія прагне зробити Харків непридатним для життя. Зазначається, що РФ посилила бомбардування Харкова у грудні, приблизно в той час, коли проблеми з американською військовою допомогою почали потрапляти до заголовків газет. З того часу місто опинилося під ударом балістичних ракет частіше, ніж будь-коли з початку війни.

Нещодавно в одному з Telegram-каналів було опубліковано відео жорстокого покарання трьох українських військовополонених. Злочинний наказ, ймовірно, віддали командир ЗС РФ Сергій Іштуганов, повідомляє Еvocation.info. За даними видання, цей злочин скоїли «військовослужбовці 328 полку 104 дивізії за наказом Іштуганова для залякування бійців ЗСУ». Журналісти зазначили, що 328 полк 104 дивізії бере участь у боях за плацдарм ЗСУ у районі населеного пункту Кринки.

У Міжнародному агентстві з атомної енергетики (МАГАТЕ) заявили , що по одному із захисних куполів Запорізької АЕС було здійснено атаку невідомим БПЛА. Росіяни звинуватили в обстрілі Сили оборони України, натомість такі звинувачення відкидає українська сторона.

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