Нічна атака на окупований Крим: потоплено російський лоцманський катер «Мрія»

Російський лоцманський катер «Мрія». Фото: архівний кадр

Вночі 30 травня на Керченській поромній переправі уламки збитої ракети пошкодили російський лоцманський катер «Мрія». Про це повідомили у Telegram-каналі ASTRA з посиланням на джерела в екстрених службах анексованого Криму.

Катер зазнав аварії й затонув. Члени екіпажу встигли залишити судно та не постраждали.

28 жовтня 2021 року повідомлялося, що Азово-Чорноморська басейнова філія ФГУП «Росморпорт» придбала лоцманський катер «Мрія». Він став 7 лоцманським судном філії. Катер проєкту 1459 року виготовили в 1985 році на Ленінградському суднобудівному заводі «Пелла».

За інфоромацією з відкритих джерел, катер «Мрія» є сталевим однопалубним судном з уступом у носі, одноярусною рульовою рубкою і з кормовим розташуванням дизельних двигунів. Лоцманські катери цього проєкту можна експлуатувати в зимових умовах за товщини битого льоду, що не перевищує 30 см.

Нагадаємо, що вночі 30 травня окупований Крим атакували ракетами та дронами – уражені два російські катери «Тунець».

Пізніше у ГУР підтвердили знищення двох транспортно-десантних катерів «Тунець» у Криму.