Местный житель Алушты зарезал двух военнослужащих РФ

Во временно аннексированной Алуште на набережной произошла поножовщина, 40-летний местный житель напал на трех мужчин, двое из них погибли. Об этом передает «Сапа».



Как отмечается, погибшие — российские военнослужащие из Владикавказа и Ростова-на-Дону. Еще один мужчина, который является уроженцем Ростовской области, пострадал. У него диагностировали раны кисты и забрюшинного пространства, выявлено также токсическое действие неизвестного вещества.



Есть две версии инцидента, одни люди в соцсетях пишут, что трое мужчин напали на прохожего и начали его избивать, однако тот достал нож и стал защищаться. По другой версии, военнослужащие сделали замечание пьющей компании, а один из ее участников догнал их и напал с ножом.

Как стало известно, нападавший почти десять лет назад был судим за разбой.



Ранее мы писали, что в суде российского города Ростов-на-Дону слушается уголовное дело в отношении командира взвода ВДВ старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и его подчиненного рядового Алексея Дорожкина. По версии прокурора, мужчины похитили и убили 23-летнюю девушку из временно оккупированной Луганской области.