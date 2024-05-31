Житель Алушти зарізав двох військовослужбовців РФ

У тимчасово анексованій Алушті на набережній сталася різанина: 40-річний місцевий житель напав на трьох чоловіків, двоє загинули. Про це повідомляє «Сапа».



Як зазначається, загиблі — російські військовослужбовці з Владикавказу та Ростова-на-Дону. Ще один чоловік, уродженець Ростовської області, постраждав. У нього діагностували рани кисті та заочеревинного простору, виявлено також токсичну дію невідомої речовини.



Є дві версії інциденту. Щодо першої версії у соцмережах пишуть, що троє чоловіків напали на перехожого і почали його бити, проте той дістав ножа і почав захищатися. За другою версією, військовослужбовці зробили зауваження компанії, що випивала, а один з її учасників наздогнав їх і напав з ножем.



Як стало відомо, нападник майже десять років тому був засуджений за розбій.



Раніше ми писали, що в суді російського міста Ростов-на-Дону слухається кримінальна справа стосовно командира взводу ВДВ старшого лейтенанта Айдина Жамідулова та його підлеглого рядового Олексія Дорожкіна. За версією прокурора, чоловіки викрали та вбили 23-річну дівчину з тимчасово окупованої Луганської області.