Українські десантники знищили російський двоколісний «сарай»

Десантники ліквідували російський двоколісний «сарай». Фото: кадр із відео

Військові БпАК 90-го батальйону 81-ї ОАемБр зафіксували перший російський двоколісний «сарай» на своїй ділянці фронту та знищили його. Відео опублікував Telegram-канал БпАК 90-го батальйону 81-ї ОАембр.



«Перший "сарай" на 2-х колесах на нашому напрямку. Не обійшлось і без піхоти. Що більше допомоги, то краще ми можемо працювати вашими дронами», — підписали відео бійці.

Український дрон наздоганяє двоколісний «сарай» окупанта. Фото: кадр із відео

Український дрон наздогнав двоколісний «сарай» окупанта. Фото: кадр із відео

Окрім знищеного двоколісного «сараю», під атаку українських дронів потрапили й російські загарбники.



Деякі з них спробували відбиватися від дронів усім, що мали напохваті, зокрема кидаюли у безпілотники камінням.

Окупант намагався збити український дрон каменем. Фото: кадр із відео

Нагадаємо, бійці НГУ знищили «танк-сарай» на Лиманському напрямку. Також під Красногорівкою Донецької області росіяни застосували одразу три «танки-сараї».