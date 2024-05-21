Бійці НГУ знищили «танк-сарай» на Лиманському напрямку

НГУ знищили «танк-сарай» на Лиманському напрямку. Фото: кадр з відео

Бійці 2-го батальйону бригади «Рубіж» НГУ знищили «танк-сарай» на Лиманському напрямку, повідомляє Telegram-канал Національної гвардії.



«Чергове диво російської техніки рухалося в напрямку українських позицій на лиманському напрямку і було швидко підсмажене», — йдеться у підписі до відео.



На Лиманському напрямку російські окупаційні війська уперлися в лінію Терни-Ямполівка-Торське.

Лінія Терни-Ямполівка-Торське. Фото: deepstatemap

Нагадаємо, під Красногорівкою на Донеччині було зафіксовано випадок використання одразу трьох таких танків на одному напрямку.