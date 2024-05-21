Бійці НГУ знищили «танк-сарай» на Лиманському напрямку

Бійці 2-го батальйону бригади «Рубіж» НГУ знищили «танк-сарай» на Лиманському напрямку, повідомляє Telegram-канал Національної гвардії.
«Чергове диво російської техніки рухалося в напрямку українських позицій на лиманському напрямку і було швидко підсмажене», — йдеться у підписі до відео.
На Лиманському напрямку російські окупаційні війська уперлися в лінію Терни-Ямполівка-Торське.
Лінія Терни-Ямполівка-Торське. Фото: deepstatemap
Нагадаємо, під Красногорівкою на Донеччині було зафіксовано випадок використання одразу трьох таких танків на одному напрямку.
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