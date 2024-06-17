Главное за день: Авиаудары по Донецкой области. В Северодонецке занимают пустые квартиры

Политика



Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что в случае отказа Украины от предложенных Владимиром Путиным условий мира, то следующие условия будут более жесткими.



Общество



Российские телеграм-каналы распространили фейковый снимок с футбольного матча Чемпионата Европы по футболу между сборными Украины и Румынии. В сети распространяют фотоколлаж, который изображает якобы присутствие флага группировки «ДНР» на трибунах болельщиков сборной Румынии. «Новости Донбасса» сопоставили снимок с трансляцией матча и пришли к выводу, что флаг псевдореспублики добавлен в графическом редакторе.



В оккупированном Мариуполе подросток нашел спрятанное дома его отцом оружие и произвел выстрел из РПГ-22. Пострадали девочки 2009 и 2012 годов рождения и мальчик 2014 года рождения.



Российские оккупанты во временно захваченном Северодонецке Луганской области занимают пустые квартиры.



Боевые действия



РФ нанесла удар по гражданской инфраструктуре Полтавского района. Пострадали 22 человека, среди них трое детей, один ребенок госпитализирован.



В Харьковской области бригада медиков экстренной службы помощи попала под обстрел россиян. В результате удара также пострадала беременная женщина, ребенок и мужчина.



Вечером в воскресенье войска РФ скинули на Селидово Донецкой области авиабомбу ФАБ-500. Один человек ранен, повреждены три частных жилых дома, админздание и помещения частных предприятий. Утром российские военные атаковали дроном-камикадзе автомобиль в Осокоровке, водитель погиб.



В Белгородской области РФ в ходе обстрела в селе Гора-Подол пострадали трое жителей.



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