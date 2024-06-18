В Мариуполе появился комитет спасения православия: по городу ходят их патрули

В преддверии мусульманского праздника Курбан-Байрам в оккупированном Мариуполе появились листовки с напоминанием, что за жестокое обращение с животными предусматривается наказание — лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Об этом сообщил Мариупольский городской совет в Telegram.

Отмечается, что листовки развешивает комитет спасения православия. Представители комитета заявляют, что у них есть собственные патрули, которые будут задерживать правонарушителей.

«Таким образом, комитет собирается бороться с прибывшими в город мигрантами, большинство из которых — мусульманского вероисповедания», — заявили в горсовете.

По информации городского совета, в оккупации назревает настоящий конфликт между местными жителями и мигрантами, «ведь последние вместе с семьями привозят в город свои традиции и нормы, не уважая взглядов местного населения».

Также в горсовете отметили, что по оценкам оккупационных властей Мариуполя в городе работает около 30 тысяч мигрантов из России, «но в действительности их больше».

Ранее сообщалось, что в оккупированном Мариуполе россияне построят новую военно-логистическую базу в районе станции «Мариуполь-Сортировочная» за счет «национализации» земель местных жителей.