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В Мариуполе появился комитет спасения православия: по городу ходят их патрули

18 июня 2024, 17:12

В Мариуполе появился комитет спасения православия: по городу ходят их патрули

В преддверии мусульманского праздника Курбан-Байрам в оккупированном Мариуполе появились листовки с напоминанием, что за жестокое обращение с животными предусматривается наказание — лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Об этом сообщил Мариупольский городской совет в Telegram.

Отмечается, что листовки развешивает комитет спасения православия. Представители комитета заявляют, что у них есть собственные патрули, которые будут задерживать правонарушителей.  

«Таким образом, комитет собирается бороться с прибывшими в город мигрантами, большинство из которых — мусульманского вероисповедания», — заявили в горсовете.

По информации городского совета, в оккупации назревает настоящий конфликт между местными жителями и мигрантами, «ведь последние вместе с семьями привозят в город свои традиции и нормы, не уважая взглядов местного населения».  

Также в горсовете отметили, что по оценкам оккупационных властей Мариуполя в городе работает около 30 тысяч мигрантов из России, «но в действительности их больше».

Ранее сообщалось, что в оккупированном Мариуполе россияне построят новую военно-логистическую базу в районе станции «Мариуполь-Сортировочная» за счет «национализации» земель местных жителей. 

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