Железная дорога из Мариуполя в Крым: в DeepState рассказали, существует ли она на самом деле

Мифическая железная дорога Крым-Мариуполь. Фото: DeepState

В сети появилась информация о строительных работах железнодорожного полотна от Мариуполя до Крыма, якобы дорога проходит вдоль Азовского побережья. В свою очередь, военные аналитики украинского проекта DeepState опровергли эту новость.



По данным специалистов, эти работы путают и связывают с уже давно ведущимися по линии Маловодно-Бурне, что позволяет обеспечить железнодорожное сообщение Таганрог-Ростов-Мариуполь и альтернативное от Волновахи до Донецка.



«На тот момент железная дорога уже почти была завершена и в ближайшее время ожидается ее запуск, что даст возможность осуществлять железнодорожное движение с территории Таганрога и Ростова в Мариуполь», — говорится в сообщении.



Этот участок протяженностью 60 километров обеспечит железнодорожное сообщение для переброски войск как альтернативу проблемным автомобильным маршрутам. Севернее Волновахи оккупанты собрали железнодорожную конструкцию, которая позже стала известна как «царь-поезд».



Также были новости о якобы выстраивании железнодорожного сообщения в Крым вдоль Азовского побережья, однако пока подтверждений этому нет.



Кроме того, россияне начали активно проводить инженерные работы по проведению газотранспортной инфраструктуры, которые сначала ошибочно принимали за выстраивание железной дороги. К слову, работ по выстраиванию железнодорожного полотна вдоль берега Азовского моря до Крыма нет.



В DeepState добавили, что существует железнодорожное сообщение Крым-Мелитополь-Верхний Второй Токмак-Бердянск-Волноваха-Мариуполь, однако доподлинно неизвестно используется ли эта ветка для военных целей.