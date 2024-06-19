Эксперт о причинах захвата Очеретино: «Не могут просчеты одной бригады привести к таким последствиям»

Только лишь просчеты командования 115-й механизированной бригады ВСУ не могли привести к захвату россиянами поселка Очеретино Донецкой области. Такое мнение высказал военный аналитик Дмитрий Снегирев в интервью «Новостям Донбасса».

По его словами, продвижение на Очеретинском направлении стало возможно, в первую очередь, из-за «отсутствия фортификационных сооружений» Сил обороны Украины.

«То есть все те разговоры о наличии эшелонированной обороны Вооруженных сил Украины оказались не более, чем рассказами. Если бы мы имели реальную «линию Шмыгаля, «линию Сырского», соответственно, даже тактические просчеты руководства одной бригады не позволили бы оккупантам иметь подобного характера успех на этом направлении», – считает Снегирев.

Напомним, что на днях аналитики проекта DeepState опубликовали расследование, где пришли к выводам, что оборона Очеретино была провалена из-за якобы действий руководства 115-й бригады.

В конце апреля проект DeepState обвинил в прорыве обороны руководство 115 ОМБр. В свою очередь в пресс-службе бригады аналитикам ответили, что исключительно комиссия по результатам расследования устанавливает, кто виноват или не виноват.

Ранее сообщалось, что российским войскам удалось прорваться и закрепиться в Очеретино, но этот участок находится под огневым контролем украинских военных, бои продолжаются.