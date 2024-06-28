Последний эвакуационный рейс из Донетчины прибыл в Ровенскую область

В Ровенскую область эвакуированы 46 человек, среди которых 6 детей, беременная женщина и 10 человек с инвалидностью. Все они — жители Донецкой области. Об этом сообщили в областной военной администрации.



В более безопасный регион отправились жители Торецкой, Селидовской, Гродовской, Дружковской, Константиновской, Часовоярской, Покровской, Мирноградской и Николаевской громад.



Это последний эвакуационный рейс в Ровенскую область. С 5 июля из прифронтовых регионов Донетчины будут эвакуировать людей в Волынскую область. Специальные поезда будут курсировать из Донбасса 1 раз в 8 дней.