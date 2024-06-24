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В Генштабе подсчитали потери армии РФ за сутки: 1300 оккупантов и 12 танков

24 июня 2024, 09:11

В Генштабе подсчитали потери армии РФ за сутки: 1300 оккупантов и 12 танков

На утро понедельника, 24 июня, потери российской армии в Украине составляют 1300 солдат ранеными и убитыми. Также ВСУ уничтожили огромное количество военной техники, 12 танков, 27 БПЛА и 51 артиллерийскую систему. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – 535 660 (+1300) человек ликвидировано;
  • танков – 8031 (+12) ед.;
  • боевых бронированных машин – 15 413 (+15) ед.;
  • артиллерийских систем – 14 246 (+51) ед.;
  • РСЗО – 1108 ед.;
  • средства ПВО – 863 ед.;
  • самолетов – 359 ед.;
  • вертолетов - 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 382 (+27) ед;
  • крылатых ракет – 2323 (+2) ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19304 (+56) ед;
  • специальной техники – 2397 (+20) ед.

С начала полномасштабной войны ВС РФ потеряла 535 660 военных.

Ранее мы писали, что бойцы 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко опровергают информацию о якобы полной оккупации противником населенного пункта Новоалександровка на Покровском направлении в Донецкой области.

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