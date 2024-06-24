В Генштабе подсчитали потери армии РФ за сутки: 1300 оккупантов и 12 танков

На утро понедельника, 24 июня, потери российской армии в Украине составляют 1300 солдат ранеными и убитыми. Также ВСУ уничтожили огромное количество военной техники, 12 танков, 27 БПЛА и 51 артиллерийскую систему. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.06.24 ориентировочно составили:
С начала полномасштабной войны ВС РФ потеряла 535 660 военных.
Ранее мы писали, что бойцы 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко опровергают информацию о якобы полной оккупации противником населенного пункта Новоалександровка на Покровском направлении в Донецкой области.
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