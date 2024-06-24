В Генштабе подсчитали потери армии РФ за сутки: 1300 оккупантов и 12 танков

На утро понедельника, 24 июня, потери российской армии в Украине составляют 1300 солдат ранеными и убитыми. Также ВСУ уничтожили огромное количество военной техники, 12 танков, 27 БПЛА и 51 артиллерийскую систему. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.06.24 ориентировочно составили:

личного состава – 535 660 (+1300) человек ликвидировано;

танков – 8031 (+12) ед.;

боевых бронированных машин – 15 413 (+15) ед.;

артиллерийских систем – 14 246 (+51) ед.;

РСЗО – 1108 ед.;

средства ПВО – 863 ед.;

самолетов – 359 ед.;

вертолетов - 326 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 382 (+27) ед;

крылатых ракет – 2323 (+2) ед.;

кораблей/катеров - 28 ед;

подводных лодок – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 19304 (+56) ед;

специальной техники – 2397 (+20) ед.

С начала полномасштабной войны ВС РФ потеряла 535 660 военных.

Ранее мы писали, что бойцы 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко опровергают информацию о якобы полной оккупации противником населенного пункта Новоалександровка на Покровском направлении в Донецкой области.