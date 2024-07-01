Только за последние четыре дня российская авиация уронила на Белгородскую область девять авиабомб и одну ракету

Еще 9 ФАБ и одну ракету Р-77 уронили Воздушно-космические силы РФ на Белгородскую область за последние 4 дня. Повреждены 5 домов. Об этом сообщили источники российского издания ASTRA.

Отмечается, что ФАБ-3000 впервые упала с российского самолета и взорвалась в поле в Шебекинском округе.

«За 28 июня в регионе нашли сразу 4 ФАБ: в районе сел Крутой Лог, Новая Таволжанка, Доброе и у жилого дома не улице Виноградная в селе Крутой Лог. Во всех четырех случаях никто не пострадал», — пишет издание.

29 июня в поле в Шебекинском городском округе, в 5 километрах от поселка Маслова Пристань впервые нашли ФАБ-3000. Авиабомба взорвалась. Так как падение произошло в поле, жертв и пострадавших удалось избежать. В этот же день ФАБ-250 упала у жилых домов в поселке Разумное. Повреждены 5 жилых домов, пострадавших нет. В этот же день в поле в районе села Камызино упала российская ракета Р-77. Никто не пострадал, сообщили источники ASTRA в экстренных службах региона.

30 июня ФАБы нашли в селе Пристень, в поле в Белгородском районе, и в районе села Бочковка. Пострадавших нет.

Таким образом, общее количество сброшенных Россией бомб на свои и оккупированные территории Украины достигло как минимум 119 за март, апрель, май и июнь 2024 года, выяснила ASTRA.