Вночі у Дніпрі через російський обстріл постраждало 7 людей

У ніч проти 1 липня у Дніпрі пролунали вибухи. Фото: «Суспільне Дніпро»

У місті Дніпро в ніч проти 1 липня було чути вибухи під час повітряної тривоги, оголошеної в регіоні через загрозу ракетних ударів. Про це повідомляє «Суспільне Дніпро».

Зазначається, що спочатку звук вибуху почули близько 02:00.

Після цього у командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили про фіксацію руху ракети у бік міста Дніпро. Згодом стало відомо, що до цього населеного пункту рухаються ще ракети.

Вже о 02:05 стало відомо про повторний звук вибуху у місті.

Вранці 1 липня начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що через ракетну атаку російських військ у Дніпрі постраждало 7 людей, серед них — 15-річний підліток.

У Дніпрі через вибухову хвилю в будинках пошкоджені вікна. Також повідомляється про пошкоджену будівлю супермаркету внаслідок російської повітряної атаки.

Нагадаємо, 28 червня російські військові обстріляли Дніпро — агресор атакував багатоповерхівку, зруйнувавши квартири з 8 по 11поверх.