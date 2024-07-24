Україна готова до мирних переговорів із РФ. Кулеба назвав умову їх початку

Зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з главою МЗС Китаю Ван І. Фото: МЗС України

24 липня у китайському місті Гуанчжоу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з очільником МЗС Китаю Ван І. Про це повідомили у пресслужбі міністерства закордонних справ України.



Головною темою обговорень став пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні стійкого та справедливого миру.



За словами Кулеби, справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль КНР як глобальної сили миру є важливою.



«Російська агресія зруйнувала мир і загальмувала розвиток, а кожен новий день війни тягне за собою нові порушення гуманності та подальшу ерозію справедливості. Тому слід завершити війну проти України, відновити мир та прискорити відновлення нашої держави», – сказав глава МЗС України.

Він заявив, що Україна має послідовну позицію, яка полягає у готовності вести переговорний процес із російською стороною на певному етапі, коли Росія буде готова це робити доброчесно.



«Але такої готовності з російської сторони поки що не спостерігається», – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, що Росія під час обмінів повертає тіла загиблих військовополонених без внутрішніх органів.