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Україна готова до мирних переговорів із РФ. Кулеба назвав умову їх початку

24 липня 2024, 16:03

Україна готова до мирних переговорів із РФ. Кулеба назвав умову їх початку

Зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з главою МЗС Китаю Ван І. Фото: МЗС України Зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з главою МЗС Китаю Ван І. Фото: МЗС України

24 липня у китайському місті Гуанчжоу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з очільником МЗС Китаю Ван І. Про це повідомили у пресслужбі міністерства закордонних справ України.

Головною темою обговорень став пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні стійкого та справедливого миру.

За словами Кулеби, справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль КНР як глобальної сили миру є важливою.

«Російська агресія зруйнувала мир і загальмувала розвиток, а кожен новий день війни тягне за собою нові порушення гуманності та подальшу ерозію справедливості. Тому слід завершити війну проти України, відновити мир та прискорити відновлення нашої держави», – сказав глава МЗС України.

Він заявив, що Україна має послідовну позицію, яка полягає у готовності вести переговорний процес із російською стороною на певному етапі, коли Росія буде готова це робити доброчесно.

«Але такої готовності з російської сторони поки що не спостерігається», – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, що Росія під час обмінів повертає тіла загиблих військовополонених без внутрішніх органів.

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