В Харькове сегодня прогремели взрывы

Два взрыва прогремели в Харькове в воскресенье, 28 июля. Об этом сообщили местные телеграм-каналы.
Сначала появилось сообщение об одном взрыве, однако спустя минуту стало известно о еще одном.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов позже сообщил в Telegram, что оккупанты нанесли два ракетных удара по Харькову.
«Тип ракет устанавливается. Пока информация о пострадавших не поступала», — заявил Синегубов.
Позже мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в результате двух ракетных ударов по Харькове погибших и пострадавших нет.
Напомним, 24 июля в Харькове под российский обстрел попал офис общественной организации FSD из Швейцарии, которая занимается гуманитарным разминированием в Украине.
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