В Харькове сегодня прогремели взрывы

Два взрыва прогремели в Харькове в воскресенье, 28 июля. Об этом сообщили местные телеграм-каналы.

Сначала появилось сообщение об одном взрыве, однако спустя минуту стало известно о еще одном.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов позже сообщил в Telegram, что оккупанты нанесли два ракетных удара по Харькову.

«Тип ракет устанавливается. Пока информация о пострадавших не поступала», — заявил Синегубов.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в результате двух ракетных ударов по Харькове погибших и пострадавших нет.

Напомним, 24 июля в Харькове под российский обстрел попал офис общественной организации FSD из Швейцарии, которая занимается гуманитарным разминированием в Украине.