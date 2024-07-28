У Харкові сьогодні пролунали вибухи

Два вибухи пролунали у Харкові в неділю, 28 липня. Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

Спочатку з'явилося повідомлення про один вибух, проте за хвилину стало відомо ще про один.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов пізніше повідомив у Telegram, що окупанти завдали двох ракетних ударів по Харкову.

«Тип ракет встановлюється. Поки що інформація про постраждалих не надходила», — заявив Синегубов.

Пізніше мер Харкова Ігор Терехов заявив, що внаслідок двох ракетних ударів по Харкову загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, 24 липня у Харкові під російський обстріл потрапив офіс громадської організації FSD із Швейцарії, яка опікується гуманітарним розмінуванням в Україні.