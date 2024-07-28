У Харкові сьогодні пролунали вибухи

Два вибухи пролунали у Харкові в неділю, 28 липня. Про це повідомили місцеві телеграм-канали.
Спочатку з'явилося повідомлення про один вибух, проте за хвилину стало відомо ще про один.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов пізніше повідомив у Telegram, що окупанти завдали двох ракетних ударів по Харкову.
«Тип ракет встановлюється. Поки що інформація про постраждалих не надходила», — заявив Синегубов.
Пізніше мер Харкова Ігор Терехов заявив, що внаслідок двох ракетних ударів по Харкову загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо, 24 липня у Харкові під російський обстріл потрапив офіс громадської організації FSD із Швейцарії, яка опікується гуманітарним розмінуванням в Україні.
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