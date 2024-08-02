Войска РФ обстреляли Райгородок кассетными боеприпасами: на месте прилета возник пожар

Сегодня, 2 августа, приблизительно в 10:30 российские войска обстреляли Райгородок, сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».
«Российские войска ударили кассетными боеприпасами, на месте прилета возник пожар, на трассе столкнулись автомобили. Информации о раненных и погибших пока не поступало», — передал корреспондент.
Ранее появилась информация, что россияне обстреляли Новогродовку из РСЗО «Ураган», есть повреждения.
В общей сложности населенные пункты Донецкой области 16 раз были обстреляны захватчиками за прошедшие сутки.
Напомним, пять жителей пострадали из-за атак армии РФ в Донецкой области.
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