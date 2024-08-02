Населенные пункты Донецкой области 16 раз были обстреляны россиянами за прошедшие сутки

Населённые пункты Донецкой области ежедневно подвергаются российским обстрелам. Фото: ОВА

Российская армия 16 раз обстреливала населенные пункты Донецкой области в течение прошедших суток. Об этом по состоянию на утро 2 августа сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Волновахский район. В Богоявленке Угледарской громады ранен один человек.

Покровский район. В Курахово повреждено 12 многоэтажек, в Волченке – частный дом. В Селидово ранен человек, повреждены 6 частных домов и линия электропередач. В Новогродовке повреждены 4 многоэтажки, 2 частных дома и админздание. Обстреляны Гродовка и Малиновка.

Краматорский район. В Лимане повреждены 2 дома, в Ставках — 4. В Иванополье Константиновской громады ранен один человек, повреждены 3 дома и линия электропередач. В Ильиновке повреждены 3 объекта, в Берестке — 8.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 6 частных домов, многоэтажка и нежилое помещение. В Торецке поврежден дом. В Северске разрушено админздание, в Серебрянке поврежден дом.

С линии фронта эвакуированы 515 человек, в том числе 55 детей, сообщил начальник ОВА.