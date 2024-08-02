Війська РФ обстріляли Райгородок касетними боєприпасами: на місці прильоту виникла пожежа

Сьогодні, 2 серпня, приблизно о 10:30 російські війська обстріляли Райгородок, повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».
«Російські війська вдарили касетними боєприпасами, на місці прильоту виникла пожежа, на трасі зіткнулися автомобілі. Інформація про поранених та загиблих поки не надходила», — передав кореспондент.
Раніше з'явилася інформація, що росіяни обстріляли Новогродівку з РСЗВ «Ураган», зафіксовані пошкодження.
Загалом населені пункти Донецької області 16 разів були обстріляні загарбниками минулої доби. Нагадаємо, п'ять мешканців постраждали через атаки армії РФ у Донецькій області.
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