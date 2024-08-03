Російська влада намагається приховати масштаби пожежі на аеродромі у Морозовську

Сили оборони України вразили системи ППО, авіаційну техніку та склади з керованими авіаційними бомбами на російському військовому аеродромі в Морозовську Ростовської області. Про це пише «Інтерфакс-Україна», посилаючись на джерела.



На аеродромі базуються російські Су-34 та Су-35.



Тим часом місцева російська влада намагається приховати приліт по військовому об'єкту і повідомляє, що горять лише якісь складські приміщення.



Супутникова фіксація NASA FIRMS показала масштаби розповсюдження вогню на військовому аеродромі.

Сили оборони України підтвердили, що завдали удару по Росії в ніч проти 3 серпня.