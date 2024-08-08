ПВО ночью сбила две ракеты и 4 БПЛА — Олещук

Российская армия 8 августа атаковала Украину с помощью ракет и ударных дронов-камикадзе. Силы ПВО сбили шесть российских целей. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.



«В ночь на 8 августа 2024 года противник ударил 2-мя баллистическими ракетами «Искандер-М» по Харьковской области из Белгородской области, 2-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства над акваторией Азовского моря и 4-мя ударными БпЛА типа «Shahed» с направления Ейск», — отметил он.





Олещук отметил, что силы и средства противовоздушной обороны уничтожили две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 4 ударных БпЛА в Одесской, Херсонской и Кировоградской областях.



Ранее мы писали, что 6 августа возник пожар на складе боеприпасов на месте временной дислокации 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВС РФ в районе сел Ленинское и Звездное Красногвардейского района в оккупированном Крыму.