ППО вночі збила дві ракети і 4 БПЛА — Олещук

Російська армія 8 серпня атакувала Україну за допомогою ракет та ударних дронів-камікадзе. Сили ППО збили шість російських цілей. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.



«У ніч на 8 серпня 2024 року противник вдарив 2-ма балістичними ракетами «Іскандер-М» по Харківській області з Білгородської області, 2-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору над акваторією Азовського моря та 4-ма ударними БпЛА типу «Shahed" з напрямку Єйськ», — зазначив він.





Олещук зазначив, що сили та засоби протиповітряної оборони знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 ударні БПЛА в Одеській, Херсонській та Кіровоградській областях.



Раніше ми писали, що 6 серпня виникла пожежа на складі боєприпасів на місці тимчасової дислокації 104-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії ЗС РФ у районі сіл Ленінського та Зоряного Червоногвардійського району в окупованому Криму.