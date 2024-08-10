Въехать в Украину из оккупации можно через гумкоридор на Волыни

Пункт пропуска «Мокраны — Доманово». Карта Google

Для въезда в Украину с оккупированных Россией территорий можно использовать пункт пропуска на белорусско-украинской границе «Мокраны — Доманово». Об этом сообщило министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



«Возможным вариантом выезда остается пункт пропуска на белорусско-украинской границе "Мокраны — Доманово". Им могут воспользоваться все граждане Украины при наличии любых украинских документов», — говорится в сообщении.



Ранее украинцы выезжали из оккупированных территорий через гуманитарный коридор «Колотиловка — Покровка» в Сумской области, однако сейчас работа этого пункта пропуска приостановлена из-за боевых действий.



В Минреинтеграции добавили, что после пересечения границы через гумкоридор «Мокраны — Доманово» граждан Украины встречают представители местных властей, социальных и экстренных служб и волонтеры, пожилым и маломобильным людям оказывают помощь с передвижением. Кроме того, волонтеры бесплатно отвозят людей в Ковель и, при необходимости, помогают купить железнодорожные билеты в другие регионы Украины.



Всем обеспечивается возможность остаться на бесплатную ночевку с питанием, проводится регистрация на получение денежной помощи и оказывается помощь по поиску бесплатного временного жилья, трудоустройства и тому подобное.



Одной из организаций, помогающих украинцам, выезжающим из ВОТ, является Helping to Leave. Связаться с представителями организации можно позвонив в колл-центр +380 (93) 177 6458 или написав в Telegram-бот @helpingtoleave_bot.



В случае возникновения вопросов можно позвонить на горячую линию Минреинтеграции 15-48 или написать в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33. Также можно обратиться к профильному специалисту Минреинтеграции Наталье Емец по телефону: (050) 562-03-13.