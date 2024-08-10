В'їхати в Україну з окупації можна через гумкоридор на Волині

Пункт пропуску «Мокрани — Доманове». Карта Google

Для в'їзду до України з окупованих Росією територій можна використовувати пункт пропуску на білорусько-українському кордоні «Мокрани – Доманове». Про це повідомило міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.



«Можливим варіантом виїзду залишається пункт пропуску на білорусько-українському кордоні "Мокрани — Доманове". Ним можуть скористатися всі громадяни України за наявності будь-яких українських документів», — йдеться у повідомленні.



Раніше українці виїжджали з окупованих територій через гуманітарний коридор «Колотилівка — Покровка» у Сумській області, однак наразі роботу цього пункту пропуску призупинено через бойові дії.



У Мінреінтеграції додали, що після перетину кордону через гумкоридор «Мокрани — Доманово» громадян України зустрічають представники місцевої влади, соціальних та екстрених служб та волонтери, літнім та маломобільним людям надають допомогу з пересуванням. Крім того, волонтери безкоштовно відвозять людей до Ковельа і, за потреби, допомагають купити залізничні квитки до інших регіонів України.



Усім забезпечується можливість залишитись на безкоштовну ночівлю з харчуванням, проводиться реєстрація на отримання грошової допомоги та надається допомога з пошуку безкоштовного тимчасового житла, працевлаштування тощо.



Однією з організацій, що допомагають українцям, які виїжджають із ТОТ, є Helping to Leave. Зв’язатися з представниками ГО можна зателефонувавши до кол-центру +380 (93) 177 6458 або написавши в Telegram-бот @helpingtoleave_bot.



У разі виникнення питань можна зателефонувати на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або написати у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33. Також можна звернутися до профільного фахівця Мінреінтеграції Наталії Ємець за номером: (050) 562-03-13.