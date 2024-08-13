В Сумской области ввели ограничения на передвижение граждан — Генштаб ВСУ

В связи с увеличением интенсивности боевых действий, активизацией ДРГ, сил специальных операций противника и с целью сохранения жизни гражданского населения, военным командованием введены ограничения на перемещение граждан в приграничной двадцатикилометровой зоне Сумской области. Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ.



«Допуск лиц на указанную территорию осуществляется по паспортам граждан Украины с соответствующей отметкой о регистрации проживания в этой зоне. Просьба с пониманием отнестись к введению таких временных ограничительных мер», — объяснили в своем сообщении представители Генштаба ВСУ.



Более подробную информацию об ограничении перемещения гражданского населения, техники в указанных районах можно получить в диспетчерском пункте Сумского отдела Военной службы правопорядка ВСУ.



Напомним, ВСУ впервые официально признали, что это они зашли в Курскую область РФ.