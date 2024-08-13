У Сумській області ввели обмеження на пересування громадян — Генштаб ЗСУ

У зв'язку зі збільшенням інтенсивності бойових дій, активізацією ДРГ, сил спеціальних операцій противника та з метою збереження життя цивільного населення, військовим командуванням запроваджено обмеження на переміщення громадян у прикордонній двадцятикілометровій зоні Сумської області. Про це йдеться у заяві Генштабу ЗСУ.



«Допуск осіб на вказану територію здійснюється за паспортами громадян України з відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні. Прохання з розумінням поставитися до запровадження таких тимчасових обмежувальних заходів», — пояснили у своєму повідомленні представники Генштабу ЗСУ.



Докладнішу інформацію про обмеження переміщення цивільного населення, техніки у зазначених районах можна отримати у диспетчерському пункті Сумського відділу Військової служби правопорядку ЗСУ.



Нагадаємо, ЗСУ вперше офіційно визнали, що це вони зайшли до Курської області РФ.